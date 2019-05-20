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      Одна из моих любимых тем, – Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

      29 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      В своем инаугурационном выступлении президент Владимир Зеленский заявил, что готов предоставлять гражданство тем украинцам, которые находятся за рубежом и имеют паспорта других государств. К такой инициативе одобрительно относится еще пока действующий министр иностранных дел Павел Климкин.

      Так, во время речи Зеленский сказал следующее: "Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас".

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      Глава отечественного МИД Павел Климкин одобрительно откликнулся на слова президента.

      Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным,
      – написал министр иностранных дел.

      Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, есть одно но. Он имеет замечания относительно лиц с российским гражданством.

      "В очередной раз подчеркну, что в случае наличия гражданства страны-агрессора, – только после деоккупации Крыма и Донбасса. Это абсолютный must", – написал Климкин.

      Отметим, что 20 мая состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост главы государства. В своей первой речи в качестве президента Зеленский рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, а также анонсировал роспуск Рады.

      Что еще сказал во время своей инаугурационной речи Зеленский: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины МИД Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Павел Климкин
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