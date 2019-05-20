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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Одна з моїх улюблених тем, – Клімкін підтримав ініціативу Зеленського про подвійне громадянство

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      У своєму інавгураційному виступі президент Володимир Зеленський заявив, що готовий надавати громадянство тим українцям, які перебувають за кордоном і мають паспорти інших держав. До такої ініціативи схвально ставиться ще поки чинний міністр закордонних справ Павло Клімкін.

      Так, під час промови Зеленський сказав таке: "Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас".

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      Очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін схвально відгукнувся на такі слова президента.

      Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним,
      – написав міністр закордонних справ.

      Проте, за словами очільника зовнішньополітичного відомства, є одне але. Він має зауваження щодо осіб із російським громадянством.

      "Вкотре наголошу, що у разі наявності громадянства країни-агресора, – тільки після деокупації Криму і Донбасу. Це абсолютний must", – написав Клімкін.

      Зазначимо, що 20 травня відбулась урочиста церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.

      Що ще сказав під час своєї інавгураційної промови Зеленський: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Павло Клімкін
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