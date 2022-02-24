Страх против свободы

Нас пытаются запугать – всю страну, каждого. Устрашить так, чтобы любую сдачу нашей земли мы воспринимали как облегчение. Запугать, потому что за эти 8 лет мы не отреклись ни от Донбасса, ни от Крыма.

Важно Я боюсь и мне не стыдно – я верю в Украину

Поэтому сегодня пора осознать, что когда мы поем гимн с рукой на сердце – мы объединяем себя с Украиной в одно целое. Одно целое с каждым из нас, с каждой частицей, с Донбассом и Крымом. Слова имеют важное значение, и мы готовы отвечать за свои убеждения.

Украинская армия – это те, кто первым принял на себя удар российских оккупантов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рождение нации

Я сейчас под Донецком. Я слышу войну. Но вокруг меня те, кто давно для себя все решил, решил сопротивляться, несмотря ни на что. И как бы ни было страшно, мы должны знать, что здесь, в блиндажах и опорниках, те, кто решил взять на себя возможный первый удар. Те, кто верят в нашу поддержку и устойчивость в тылу.

Сейчас – одни из самых темных времен нашей истории. Но именно в это время создается нация. Когда глаза не видят все, нас ведет общее доверие. Сегодня мы сражаемся, потому что выбрали общую судьбу.

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Когда каждый из нас сделает то, на что способен, многое изменится. Изменится будущее и изменится история. Украина состоялась в борьбе за свободу, Украина в борьбе за свободу станет сильной. Украина победит.