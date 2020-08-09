Действующий состав украинского Кабинета Министров отмечается изрядным количеством советников и помощников. К примеру, сам премьер Денис Шмыгаль нанял по меньшей мере 21 человека. Всего же дал себе волю министр финансов Сергей Марченко – у чиновника аж 37 советников и помощников.

О оличестве советников и помощников украинских чиновников сообщает издание "Слово и дело". Ссылаются журналисты на ответы министерств на их запросы.

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Сколько советников и помощников у министров правительства Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль – 21 советник и помощник

8 советников главы правительства находятся в его штате;

10 советников Шмыгаля работают на общественных началах;

остальные 3 – помощники украинского премьера.

Министр финансов Сергей Марченко – 37 советников и помощников

29 советников сотрудничают с Минфином на общественных началах;

4 советника работают в штате Марченко;

также у главы Минфина 4 помощников.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 33 советника

19 находятся в штате;

14 человек – внештатные советники.

Среди интересных фамилий – Яника Мерило (внештатный советник). Она является гражданкой Эстонии, однако в свое время была советником министра экономразвития и торговли Айвараса Абромавичуса (отвечала за привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата), внештатным советником мэра Львова по вопросам новейших технологий и советницей мэра Днепра на общественных началах в отношении электронных услуг и торгов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 27 советников

5 человек работают в штате министра;

22 советника находятся вне штата.

Внештатной советницей Криклия есть все та же Мерило.

Министр юстиции Денис Малюська – 18 советников и помощников

6 (3 советника и 3 помощника) лиц входят в штат Минюста;

12 советников работают с Малюськой на общественных началах.

Министр обороны Андрей Таран – 13 советников и помощников

2 советника работают в штате;

5 советников сотрудничают с Тараном на общественных началах;

еще 6 человек – помощники Тарана.

В частности, с ним на общественных началах сотрудничает как советник Михаил Поживанов. Это бывший нардеп (4 созыва). Также он в свое время был мэром Мариуполя, заместителем председателя КГГА, председателем Госкомрезерва и заместителем министра экономики.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников – 12 советников

5 работают в штате;

7 человек являются внештатными советниками Резникова.

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов – 10 советников

5 человек работают в штате правительства;

5 советников помогают министру на общественных началах.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин – 9 советников и помощников

5 советников – в штате министерства;

3 советника работают на общественных началах;

еще 1 человек – помощник Стефанишиной.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб – 6 советников и помощников

5 советников работают в штате;

также есть 1 помощник.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко – 8 советников и помощников

3 человека – штатные советники;

4 советника работают вне штата;

еще 1 человек – помощник министра.

Министр социальной политики Марина Лазебная – 8 советников

6 человек входят в штат Минсоцполитики;

2 человека советуют внештатно.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт – 4 советника

1 человек работает в штате министерства;

3 человека – внештатные советники.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет – 6 советников

4 человека находятся в штате МОН;

2 человека – внештатные советники.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 9 советников и помощников

3 советника находятся в штате МИД;

4 лица работают советниками вне штата.

2 человека – помощники главы внешнеполитического ведомства.

Цкаво, что среди тех, кто работает внештатным советником Кулебом есть человек с иностранным именем и фамилией – Мэттью Синклер.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – 9 советников и помощников

4 советника входят в штат министерства;

4 человека советуют вне штата;

еще 1 человек занимает должность помощника.

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Советники и помощники министров правительства Шмыгаля / Инфографика "Слово и дело"