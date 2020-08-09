Одни советники и помощники: сколько человек помогают министрам правительства Шмыгаля
Действующий состав украинского Кабинета Министров отмечается изрядным количеством советников и помощников. К примеру, сам премьер Денис Шмыгаль нанял по меньшей мере 21 человека. Всего же дал себе волю министр финансов Сергей Марченко – у чиновника аж 37 советников и помощников.
О оличестве советников и помощников украинских чиновников сообщает издание "Слово и дело". Ссылаются журналисты на ответы министерств на их запросы.
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Сколько советников и помощников у министров правительства Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль – 21 советник и помощник
- 8 советников главы правительства находятся в его штате;
- 10 советников Шмыгаля работают на общественных началах;
- остальные 3 – помощники украинского премьера.
Министр финансов Сергей Марченко – 37 советников и помощников
- 29 советников сотрудничают с Минфином на общественных началах;
- 4 советника работают в штате Марченко;
- также у главы Минфина 4 помощников.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 33 советника
- 19 находятся в штате;
- 14 человек – внештатные советники.
Среди интересных фамилий – Яника Мерило (внештатный советник). Она является гражданкой Эстонии, однако в свое время была советником министра экономразвития и торговли Айвараса Абромавичуса (отвечала за привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата), внештатным советником мэра Львова по вопросам новейших технологий и советницей мэра Днепра на общественных началах в отношении электронных услуг и торгов.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 27 советников
- 5 человек работают в штате министра;
- 22 советника находятся вне штата.
Внештатной советницей Криклия есть все та же Мерило.
Министр юстиции Денис Малюська – 18 советников и помощников
- 6 (3 советника и 3 помощника) лиц входят в штат Минюста;
- 12 советников работают с Малюськой на общественных началах.
Министр обороны Андрей Таран – 13 советников и помощников
- 2 советника работают в штате;
- 5 советников сотрудничают с Тараном на общественных началах;
- еще 6 человек – помощники Тарана.
В частности, с ним на общественных началах сотрудничает как советник Михаил Поживанов. Это бывший нардеп (4 созыва). Также он в свое время был мэром Мариуполя, заместителем председателя КГГА, председателем Госкомрезерва и заместителем министра экономики.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников – 12 советников
- 5 работают в штате;
- 7 человек являются внештатными советниками Резникова.
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Министр Кабинета министров Олег Немчинов – 10 советников
- 5 человек работают в штате правительства;
- 5 советников помогают министру на общественных началах.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин – 9 советников и помощников
- 5 советников – в штате министерства;
- 3 советника работают на общественных началах;
- еще 1 человек – помощник Стефанишиной.
Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб – 6 советников и помощников
- 5 советников работают в штате;
- также есть 1 помощник.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко – 8 советников и помощников
- 3 человека – штатные советники;
- 4 советника работают вне штата;
- еще 1 человек – помощник министра.
Министр социальной политики Марина Лазебная – 8 советников
- 6 человек входят в штат Минсоцполитики;
- 2 человека советуют внештатно.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт – 4 советника
- 1 человек работает в штате министерства;
- 3 человека – внештатные советники.
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет – 6 советников
- 4 человека находятся в штате МОН;
- 2 человека – внештатные советники.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 9 советников и помощников
- 3 советника находятся в штате МИД;
- 4 лица работают советниками вне штата.
- 2 человека – помощники главы внешнеполитического ведомства.
Цкаво, что среди тех, кто работает внештатным советником Кулебом есть человек с иностранным именем и фамилией – Мэттью Синклер.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – 9 советников и помощников
- 4 советника входят в штат министерства;
- 4 человека советуют вне штата;
- еще 1 человек занимает должность помощника.
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Советники и помощники министров правительства Шмыгаля / Инфографика "Слово и дело"