Чинний склад українського Кабінету Міністрів відзначається неабиякою кількістю радників і помічників. До прикладу, сам прем’єр Денис Шмигаль має щонайменше 21 таку особу. Найбільше ж дав собі волю міністр фінансів Сергій Марченко – посадовець має аж 37 радників і помічників.

Про кількість радників і помічників українських посадовців повідомляє видання "Слово і діло". Посилаються журналісти на відповіді міністерств на їхні запити.

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Скільки радників і помічників у міністрів уряду Шмигаля

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль – 21 радник і помічник

8 радників очільника уряду перебувають у його штаті;

10 радників Шмигаля працюють на громадських засадах;

решта 3 – помічники українського прем’єра.

Міністр фінансів Сергій Марченко – 37 радників і помічників

29 радників співпрацюють з Мінфіном на громадських засадах;

4 радники працюють у штаті Марченка;

також очільник Мінфіну має 4 помічників.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 33 радники

19 перебувають у штаті;

14 осіб – позаштатні радники.

Серед цікавих прізвищ – Яніка Меріло (позаштатний радник). Вона є громадянкою Естонії, проте свого часу була радницею міністра економрозвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса (відповідала за залучення інвестицій і поліпшення інвестиційного клімату), позаштатним радником мера Львова з питань новітніх технологій і радницею мера Дніпра на громадських засадах щодо електронних послуг і торгів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 27 радників

5 осіб працюють у штаті міністра;

22 радники перебувають поза штатом.

Позаштатною радницею Криклія є все та ж Меріло.

Міністр юстиції Денис Малюська – 18 радників і помічників

6 (3 радники та 3 помічники) осіб входять до штату Мін’юсту;

12 радників працюють з Малюською на громадських засадах.

Міністр оборони Андрій Таран – 13 радників і помічників

2 радники працюють у штаті;

5 радників співпрацюють з Тараном на громадських засадах;

ще 6 осіб – помічники Тарана.

Зокрема, з ним на громадських засадах співпрацює як радник Михайло Поживанов. Це колишній нардеп (4 скликання). Також він свого часу був мером Маріуполя, заступником голови КМДА, головою Держкомрезерву та заступником міністра економіки.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – 12 радників

5 працюють у штаті;

7 осіб є позаштатними радниками Резнікова.

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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов – 10 радників

5 осіб працюють в штаті уряду;

5 радників допомагають міністру на громадських засадах.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина – 9 радників і помічників

5 радників – у штаті міністерства;

3 радники працюють на громадських засадах;

ще 1 особа – помічник Стефанішиної.

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб – 6 радників і помічників

5 радників працюють у штаті;

також є 1 помічник.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко – 8 радників і помічників

3 особи – штатні радники;

4 радники працюють поза штатом;

ще 1 людина – помічник мінстра.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна – 8 радників

6 осіб входять до штату Мінсоцполітики;

2 особи радять позаштатно.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт – 4 радники

1 людина працює в штаті міністерства;

3 особи – позаштатні радники.

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет – 6 радників

4 особи перебувають у штаті МОН;

2 особи – позаштатні радники.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 9 радників і помічників

3 радники перебувають у штаті МЗС;

4 особи працюють радниками поза штатом.

2 людини – помічники очільника зовнішньополітичного відомства.

Цкаво, що серед тих, хто працює позаштатним радником Кулебом є людина з іноземними ім'ям і прізвищем – Меттью Сінклер.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов – 9 радників і помічників

4 радники входять до штату міністерства;

4 особи радять поза штатом;

ще 1 людина займає посаду помічника.

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Радники та помічники міністрів уряду Шмигаля / Інфографіка "Слово і діло"