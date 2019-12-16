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      Одни из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном: фотодоказательство

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      Пляж в Сакском районе / simblago.com

      В Сакском районе аннексированного Крыма оккупанты решили уничтожить 65 километров диких пляжей.

      Блогер RoksolanaToday&Крим25% в твиттере опубликовала соответствующие документы и отметила, что "власть" полуострова признала пляжи проблемными и приказала их уничтожить до 2030 года.

      К слову: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео

      По предварительной информации, избавляться от пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря.

      Скорее всего, оккупанты хотят отдавать территории под коммерческую застройку. Однако маскируют это под фразой "создание туристического кластера".

      знищення
      65 километров пляжей Крыма признали проблемными

      пляж бетон
      Пляжи Крыма хотят забетонировать

      К слову, в разгар курортного сезона Крым не слишком пользовался популярностью среди отдыхающих, а потому пляжи на полуострове пустовали почти все лето. Это и неудивительно, ведь оккупанты уничтожают красоту полуострова, повсюду валяется мусор, а инфраструктура приходит в упадок. Какой вид сейчас имеют пляжи аннексированного Крыма – смотрите по ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Отдых Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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