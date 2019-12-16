Одни из самых красивых пляжей Крыма зальют бетоном: фотодоказательство

В Сакском районе аннексированного Крыма оккупанты решили уничтожить 65 километров диких пляжей.

Блогер RoksolanaToday&Крим25% в твиттере опубликовала соответствующие документы и отметила, что "власть" полуострова признала пляжи проблемными и приказала их уничтожить до 2030 года.

К слову: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео

По предварительной информации, избавляться от пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря.

️65 км

это трындец

Все дикие песчаные пляжи Сакского района признаны проблемой, от которой Сакский район должен избавиться навсегда до 2030г. Избавляться от диких пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря pic.twitter.com/7AswXv37Pk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 декабря 2019 г.

ВНИМАНИЕ!

65 км диких,фантастических пляжей Сакского р-на гавань УНИЧТОЖИТ в ближайшее время!

Закатает в бетон и застроит!

Молчите про Крым дальше! pic.twitter.com/Vv2hq2vRGo — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 декабря 2019 г.

Скорее всего, оккупанты хотят отдавать территории под коммерческую застройку. Однако маскируют это под фразой "создание туристического кластера".



65 километров пляжей Крыма признали проблемными



Пляжи Крыма хотят забетонировать

К слову, в разгар курортного сезона Крым не слишком пользовался популярностью среди отдыхающих, а потому пляжи на полуострове пустовали почти все лето. Это и неудивительно, ведь оккупанты уничтожают красоту полуострова, повсюду валяется мусор, а инфраструктура приходит в упадок. Какой вид сейчас имеют пляжи аннексированного Крыма – смотрите по ссылке.