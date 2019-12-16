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      Одні з найкрасивіших пляжів Криму залиють бетоном: фотодоказ

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      Пляж у Сакському районі / simblago.com

      В Сакському районі анексованого Криму окупанти вирішили знищити 65 кілометрів диких пляжів.

      Блогер RoksolanaToday&Крим25% у твіттері опублікував відповідні документи та зазначив, що "влада" півострову визнала пляжі проблемними і наказали їх знищити до 2030 року.

      До слова: У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

      За попередньою інформацією, позбавлятися пляжів планують за допомогою будівництва довгих бетонних набережних уздовж моря. 

      Найімовірніше, окупанти хочуть віддавати території під комерційну забудову. Однак маскують це під фразою "створення туристичного кластера".

      знищення
      65 кілометрів пляжів Криму визнали проблемними

      пляж бетон
      Пляжі Криму хочуть забетонувати

      До слова, в розпал курортного сезону Крим не надто користувався популярністю серед відпочивальників, а тому пляжі на півострові пустували майже все літо. Це й не дивно, адже окупанти знищують красу півострова, повсюди валяється сміття, а інфраструктура занепадає. Який вигляд нині мають пляжі анексованого Криму – дивіться за посиланням. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Відпочинок
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