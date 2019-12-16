Одні з найкрасивіших пляжів Криму залиють бетоном: фотодоказ

В Сакському районі анексованого Криму окупанти вирішили знищити 65 кілометрів диких пляжів.

Блогер RoksolanaToday&Крим25% у твіттері опублікував відповідні документи та зазначив, що "влада" півострову визнала пляжі проблемними і наказали їх знищити до 2030 року.

До слова: У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео

За попередньою інформацією, позбавлятися пляжів планують за допомогою будівництва довгих бетонних набережних уздовж моря.

️65 км

это трындец

Все дикие песчаные пляжи Сакского района признаны проблемой, от которой Сакский район должен избавиться навсегда до 2030г. Избавляться от диких пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря pic.twitter.com/7AswXv37Pk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 декабря 2019 г.

ВНИМАНИЕ!

65 км диких,фантастических пляжей Сакского р-на гавань УНИЧТОЖИТ в ближайшее время!

Закатает в бетон и застроит!

Молчите про Крым дальше! pic.twitter.com/Vv2hq2vRGo — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 декабря 2019 г.

Найімовірніше, окупанти хочуть віддавати території під комерційну забудову. Однак маскують це під фразою "створення туристичного кластера".



65 кілометрів пляжів Криму визнали проблемними



Пляжі Криму хочуть забетонувати

До слова, в розпал курортного сезону Крим не надто користувався популярністю серед відпочивальників, а тому пляжі на півострові пустували майже все літо. Це й не дивно, адже окупанти знищують красу півострова, повсюди валяється сміття, а інфраструктура занепадає. Який вигляд нині мають пляжі анексованого Криму – дивіться за посиланням.