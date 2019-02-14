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      Одним из первых я подам законопроект об импичменте, – Садовый в Полтаве

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / samopomich.ua

      Зачем ждать годами следующих выборов, если Президент не выполняет своих обязанностей?

      Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый говорит, что одной из первых его инициатив на посту будет внесение в парламент законопроекта о прекращении полномочий Президента.

      "Если избрали президента, а он ничего не делает, то его надо отправлять в отставку. У нас сегодня нет в законе прописанной нормы, чтобы это сделать. Даже когда Януковича отправляли в отставку, делали это кое-как", – сказал Садовый на встрече в Полтаве.

      Кроме того, он также подчеркивает необходимость в первую очередь принять новое законодательство о выборах – пропорциональная система с открытыми списками, "чтобы украинцы избрали в Верховную Раду людей совсем иного качества".

      Добавим, что в предвыборной программе кандидата на пост Президента Украины Андрея Садового отдельный раздел посвящен ответственности власти. Кроме процедуры импичмента и выборов в парламент по открытым спискам, политик предлагает ликвидировать областные и районные государственные администрации, уменьшить количество депутатов в советах всех уровней, а также ввести голосование за законы большинством присутствующих в зале депутатов.

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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Новости Полтавы
      Источник: 24 Канал
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