Одним із перших я подам законопроект про імпічмент, – Садовий в Полтаві

Навіщо чекати роками до наступних виборів, якщо Президент не виконує своїх обов’язків?

Кандидат у президенти України Андрій Садовий каже, що однією із перших його ініціатив на посаді буде внесення в парламент законопроекту про припинення повноважень Президента.

"Якщо обрали президента, а він нічого не робить, то його треба відправляти у відставку. У нас сьогодні немає в законі прописаної норми, щоб це зробити. Навіть коли Януковича відправляли у відставку, робили це абияк", – сказав Садовий на зустрічі у Полтаві.

Крім того, він також наголошує на необхідності першочергово ухвалити нове законодавство про вибори – пропорційна система з відкритими списками, "щоб українці обрали до Верховної Ради людей зовсім іншої якості".

Додамо, у передвиборчій програмі кандидата на посаду Президента України Андрія Садового окремий розділ присвячений відповідальності влади. Крім процедури імпічменту та виборів до парламенту за відкритими списками, політик пропонує ліквідувати обласні та районні державні адміністрації, зменшити кількість депутатів у радах всіх рівнів, а також запровадити голосування за закони більшістю присутніх в залі депутатів.