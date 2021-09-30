Разумков подчеркнул, что поддерживает эти правки. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы этот законопроект как можно скорее подписали и направили президенту.

Заметьте Арахамия запустил процесс отставки Разумкова

Единственное условие, чтобы никто не занимался мошенничеством и на уровне комитета, и на уровне председателя, который на тот момент вел заседание, не занимались историями, что мы что-то кому-то рассказали после закрытия заседания и внесли какие-то правки,

– подчеркнул Разумков.

Спикер подчеркнул, что нужно было "идти по закону". По словам Разумкова, сейчас процесс заблокирован.

Оппозиционные фракции обратились о постановлениях, которые блокируют подписание закона. В то же время Разумков заявил, что дал распоряжение профильному комитету. Поэтому проголосовать смогут уже через несколько дней.

Однако Разумков отметил, что комитет сейчас "занимает позицию страуса".

"Когда он говорит, что те правки, которые мы считаем, были проголосованы, мы считаем, что они не приняты и не включает их в текст закона, то это подделка документа", – заявил Разумков.

Он подчеркнул, что комитет не принимает решения. Это делает Верховная Рада. Именно поэтому в законе может быть только то, за что голосует парламент.

Комментарий Дмитрия Разумкова: смотрите видео

Вероятная отставка Разумкова: главное

Давид Арахамия 30 сентября запустил процесс отставки спикера Дмитрия Разумкова.

В частности, глава фракции "Слуга народа" поручил выдать подписные листы для снятия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Сам Разумков заявил, что не будет медлить и в течение дня предоставит необходимые документы.

Слухи об отставке Разумкова появились еще в начале сентября 2021 года.

Особенно активно их начали обсуждать после того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект об олигархах.

Заметьте! Согласно процедуре отставки спикера Рады, его могут отозвать должности в 3 случаях: по просьбе самого председателя Рады, из-за неудовлетворительной работы, в связи с другими обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. На пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения, принимают решение о включении вопроса в повестку дня Рады. Председатель парламента готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы Верховной Рады. После этого, вопрос рассматривают нардепы.