Разумков наголосив, що підтримує ці правки. Він пообіцяв докласти максимум зусиль, аби цей законопроєкт якомога швидше підписали і направили президенту.

Зауважте Арахамія запустив процес відставки Разумкова

Єдина умова, щоб ніхто не займався шахрайством і на рівні комітету, і на рівні голови, який на той момент вів засідання, не займалися історіями, що ми щось комусь розповіли після закриття засідання і внесли якісь правки,

– наголосив Разумков.

Спікер наголосив, що потрібно було "йти за законом". За словами Разумкова, наразі процес заблоковано.

Опозиційні фракції звернулися про постанови, які блокують підписання закону. Водночас Разумков заявив, що дав розпорядження профільному комітету. Тому проголосувати зможуть вже через декілька днів.

Однак Разумков зауважив, що комітет наразі "займає позицію страуса".

"Коли він каже, що ті правки, які ми вважаємо, були проголосовані, ми вважаємо, що вони не проголосовані і не включає їх у текст закону, тобто це підробка документу", – заявив Разумков.

Він наголосив, що комітет не ухвалює рішення. Це робить Верховна Рада. Саме тому у законі може бути лише те, за що голосує парламент.

Коментар Дмитра Разумкова: дивіться відео

Ймовірна відставка Разумкова: головне

Давид Арахамія 30 вересня запустив процес відставки спікера Дмитра Разумкова.

Зокрема, глава фракції "Слуга народу" доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Сам Разумков заявив, що не зволікатиме і упродовж дня надасть необхідні документи.

Чутки про відставку Разумкова з'явилися ще на початку вересня 2021 року.

Особливо активно їх почали обговорювати після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії законопроєкт про олігархів.

Зауважте! Згідно з процедурою відставки спікера Ради, його можуть відкликати посади у 3 випадках: на прохання самого голови Ради, через незадовільну роботу, у зв'язку з іншими обставинами, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. На пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції, ухвалюють рішення про включення питання до порядку денного Ради. Голова парламенту готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради. Після цього, питання розглядають нардепи.