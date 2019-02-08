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      Однобокий материал: суд принял решение по делу Порошенко против ВВС

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      Суд принял решение по делу Порошенко против ВВС
      Суд принял решение по делу Порошенко против ВВС / news.liga.net

      Петр Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету в 2018 году. Причиной иска стала публикация о том, что Порошенко якобы заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов). Суд в Лондоне признал однобоким материал ВВС.

      Судья Никклин отказал ВВС в получении разрешения на обжалование его решения, пишет PressGazette.

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      Сейчас публикация уже не доступна на сайте ВВС.

      В администрации президента никак не прокомментировали решение суда, однако в ближайшее время обещают это сделать.

      Почему Порошенко подал иск против ВВС?В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против BBC за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя якобы заплатили не менее 400 тысяч долларов за первую встречу с Дональдом Трампом.

      В BBC отказались опубликовать опровержение или извинение. В материале говорилось о том, что позже осужденный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Петра Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

      В то же время в администрации президента эту публикацию ВВС назвали откровенной ложью и потребовали опровержения этой информации.

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      Теги: Новости Украины Скандал Дональд Трамп СМИ Журналисты Великобритания Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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