Однобокий материал: суд принял решение по делу Порошенко против ВВС

Петр Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету в 2018 году. Причиной иска стала публикация о том, что Порошенко якобы заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов). Суд в Лондоне признал однобоким материал ВВС.

Судья Никклин отказал ВВС в получении разрешения на обжалование его решения, пишет PressGazette.

Читайте также: "Гражданская война в Украине": журналисты The Times допустили грубую ошибку о войне в Украине

Сейчас публикация уже не доступна на сайте ВВС.

В администрации президента никак не прокомментировали решение суда, однако в ближайшее время обещают это сделать.

Почему Порошенко подал иск против ВВС?В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против BBC за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя якобы заплатили не менее 400 тысяч долларов за первую встречу с Дональдом Трампом.



В BBC отказались опубликовать опровержение или извинение. В материале говорилось о том, что позже осужденный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Петра Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.



В то же время в администрации президента эту публикацию ВВС назвали откровенной ложью и потребовали опровержения этой информации.