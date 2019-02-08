Однобокий матеріал: суд прийняв рішення по справі Порошенка проти ВВС

Петро Порошенко подав до суду на британську медіакомпанію BBC за наклеп у 2018 році. Причиною позову стала публікація про те, що Порошенко нібито заплатив за зустріч із президентом США Дональдом Трампом 300 тисяч фунтів (близько 400 тисяч доларів). Суд у Лондоні визнав однобоким матеріал ВВС.

Суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення, пише PressGazette.

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Наразі публікація уже не доступна на сайті ВВС.

В адміністрації президента ніяк не прокоментували рішення суду, однак найближчим часом обіцяють це зробити.

Чому Порошенко подав позов проти ВВС? У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника нібито заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з Дональдом Трампом.



У BBC відмовилися опублікувати спростування або вибачення. У матеріалі йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Петра Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.



Натомість в адміністрації президента цю публікацію ВВС назвали відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.