Грозит до 10 лет тюрьмы: СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева

На коррупции уличили исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.

Согласно материалам дела, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

Смотрите также СБУ разоблачила диверсантов ФСБ, которые поджигали релейные шкафы Укрзализныци

СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева

Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом,

– сообщили в Службе безопасности Украины.



СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева / Фото СБУ

В пресс-службе рассказали, что в обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Чтобы коммуницировать с главой компании и осуществить передачу взятки чиновник привлек своего знакомого.

СБУ задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".



Чиновник причастен к вымогательству взятки от местных предпринимателей / Фото СБУ

Известно, что обоим задержанным объявлено о подозрении по статье – принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В СБУ добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц.

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – добавили в СБУ.



СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков столицы / Фото СБУ