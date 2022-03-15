Пресс-служба Сил специальных операций ВСУ также сообщила, что украинским героям удалось уничтожить технику российских оккупантов. Кроме того, защитники освободили важную транспортную артерию.

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Рубрика "А мы предупреждали" На одном из направлений фронта операторы ССО Украины выбили врага с занятых позиций, уничтожив его технику, и освободили важную транспортную артерию,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ССО заверили, что готовят для российских врагов новые "сюрпризы".

ССО уничтожили вражескую технику / Фейсбук ССО