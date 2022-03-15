Пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ також повідомила, що українським героям вдалося знищити техніку російських окупантів. Окрім того, захисники звільнили важливу транспортну артерію.
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Рубрика "А ми попереджали". На одному із напрямків фронту оператори ССО України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку, та звільнили важливу транспортну артерію,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у ССО запевнили, що готують для російських ворогів нові "сюрпризи".
ССО знищили ворожу техніку / Фейсбук ССО
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