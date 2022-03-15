Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Зазначається, що воїни "Азову" розгромили один з підрозділів 22 окремої бригади спеціального призначення збройних сил Росії.

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"Азов" ліквідував підрозділ спецпризначенців

"Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїни полку "Азов" розбили один з підрозділів 22 окремої бригади спеціального призначення збройних сил Росії", – мовиться в повідомленні.

Ситуація в Маріуполі: останнє

Зеленський розповів про роботу гуманітарних коридорів в Україні. Він повідомив, що декілька днів поспіль залишається заблокованою колона з гуманітарним вантажем для Маріуполя.

У Маріупольській міській раді повідомили про ситуацію з евакуацією мешканців станом на 15 березня 14:00. Там зазначили, що вже виїхали 2 тисячі легкових автомобілів.

Російські нелюди взяли в заручники співробітників та пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі. Новину про це повідомив працівник лікарні.

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