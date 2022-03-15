Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что воины "Азова" разгромили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России.

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"Азов" ликвидировал подраздел спецназовцев

"Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе: последнее

Зеленский рассказал о работе гуманитарных коридоров в Украине. Он сообщил, что несколько дней подряд остается заблокированной колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя.

В Мариупольском городском совете сообщили о ситуации с эвакуацией жителей на 15 марта 14:00. Там отметили, что уже уехали 2 тысячи легковых автомобилей.

Российские изверги взяли в заложники сотрудников и пациентов областной больницы в Мариуполе. Новость об этом сообщил работник больницы.

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