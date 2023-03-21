Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он объяснил, для чего используются такие дроны и в чем их преимущества.

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Главные задачи дронов

По его словам, дроны используются для выполнения нескольких важных задач:

самой главной задачей любого беспилотного летательного аппарата является разведка. Если на данный дрон можно установить дешевые, однако эффективные оптические средства, нормального качества связь с оператором, который сможет с него снять фото и видео фиксацию. При этом он будет стоить очень дешево, предоставляя эту информацию, соответственно он уже эффективен.

дроны используются также для поражения живой силы и техники противника. Если такой дрон может иметь грузоподъемность до 10 килограммов эффективной нагрузки в тротиловом эквиваленте. И при этом его средства управления позволяют этот дрон более или менее точно направлять на технику, скопление живой силы или тактический состав боеприпасов оперативного уровня. Такой дрон также будет эффективным. При этом их может быть много, они могут быть дешевы.

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Дешевый может быть эффективным

Военный эксперт сообщил, что у окупантов появились дроны, которые они изготавливают из всего, что можно приобрести на AliExpress. Они пытаются их использовать в прифронтовой зоне.

Они используют очень простой квадрокоптер, к которому прикреплены 2 электрода, расположенные на малом расстоянии друг к другу. После того, как они прикрепляются к батарейке "Крона" и детонатору, далее к тротилу с подшипниковыми шариками, которые при попадании в наш окоп, детонируют от этой батарейки и наносят урон и опасность нашим защитникам,

– подчеркнул он.

Андрей Крамаров отметил, что даже дешевое средство поражения, если он выполняет свою непосредственную функцию и его можно сделать очень быстро и массово, может быть эффективным.

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