Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він пояснив, для чого використовуються такі дрони і в чому їхні переваги.

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Головні завдання дронів

За його словами, дрони використовуються для виконання декількох важливих завдань:

найголовніше завдання будь-якого безпілотного літального апарату є розвідка. Якщо на даний дрон можна встановити дешеві, проте ефективні оптичні засоби, нормальної якості зв'язок з оператором, який зможе з нього зняти фото та відео фіксацію. При цьому він буде вартувати дуже дешево, надаючи цю інформацію, відповідно він вже є ефективним.

дрони використовуються також для ураження живої сили та техніки противника. Якщо такий дрон може мати вантажність до 10 кілограмів ефективного навантаження в тротиловому еквіваленті. І при цьому його засоби керування дозволяють цей дрон більш-менш точно скеровувати на техніку, скупчення живої сили, чи тактичний склад боєприпасів оперативного рівня. Такий дрон також буде мати ефективність. При цьому їх може бути багато, вони можуть бути дешевими.

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Дешевий може бути ефективним

Військовий експерт повідомив, що в окупантів з'явились дрони, які вони виготовляють з усього, що можна придбати на AliExpress. Вон намагаються їх використовувати у прифронтовій зоні.

Вони залучають дуже простий квадрокоптер, до якого прилаштовані 2 електроди, розташовані на малій відстані один до одного. Після того, як вони прилаштовані до батарейки "Крона" та детонатора, далі до тротилу з підшипниковими кульками, які при потраплянні в наш окоп, детонують від цієї батарейки і завдають втрати і небезпеку нашим захисникам,

– наголосив він.

Андрій Крамаров зазначив, що навіть дешевий засіб ураження, якщо він виконує свою безпосередню функцію і його можна виготовити дуже швидко і масово, може бути ефективним.

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