Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, ще до нового року міжнародні партнери ухвалили на низці зустрічей фундаментальні принципи, за якими вирішили покрити повністю всю потребу України в номенклатурі озброєння.

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Техніка до нас вже їде

Як наголосив Крамаров, питання з технікою вже узгоджені. Вона може навіть приїхати швидше, ніж це було озвучено.

Звісно, що техніка до нас вже їде. Вона прийде. Я даю вам 100% гарантію, що все станеться набагато швидше, ніж було озвучено. Це буде як для нас, так і для ворога гарним сюрпризом,

– припустив військовий експерт.

З технікою терміни вже узгоджені. Зараз триває процес логістики. На останньому "Рамштайні" основним питанням були боєприпаси.

Техніка прийде раніше, ніж було озвучено – Крамаров: дивіться відео

Крамаров переконаний, що Захід надасть Україну дійсно велику кількість боєприпасів, що покриє усю номенклатуру озброєння. Йдеться як про звичайні 155-міліметрові снаряди, так і про 125-міліметрові танкові тощо. Кількість, впевнений військовий експерт, буде такою, що дозволить без економії виконати будь-яке завдання зі знищення ворога.

Саме той факт, що нам дають; що наші партнери розуміють, що потрібен буде дуже інтенсивний вогонь по позиціях ворога, вже і є серйозним дзвіночком для контрнаступу,

– зазначив Крамаров.

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