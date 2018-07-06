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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Оффшорный скандал: в Пакистане осудили премьера на 10 лет

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Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф / report.az

В Пакистане суд вынес приговор бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу, обвиняемому в коррупции.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что его осудили на 10 лет лишения свободы. Обвинения в адрес Шарифа были связаны с покупкой четырех элитных квартир в Лондоне. Об этой недвижимости стало известно из так называемых "панамских документов".

После утечки этой информации Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа с поста премьер-министра страны, а Национальное бюро подотчетности совместно с британскими правоохранителями начало искать его лондонские квартиры.

Сам экс-премьер все обвинения в свой адрес отрицает.

Напомним, что 5 ноября 400 журналистов по всему миру обнародовали так называемые "Документы райских островов". По данным расследования, богачи спрятали в налоговых оазисах почти 8 триллионов евро. В скандале засветились крупные корпорации, в частности, Аpple, а еще влиятельные бизнесмены, политики, поп-звезды, голливудские актеры и даже королева Великобритании.

Теги: Новости политики Пакистан Панамские документы
Источник: 24 Канал
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