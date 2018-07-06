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Офшорний скандал: у Пакистані засудили прем’єра на 10 років

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Прем'єр-міністр Пакистану Навазу Шарифу
Прем'єр-міністр Пакистану Навазу Шарифу / report.az

У Пакистані суд ухвалив вирок колишньому прем'єр-міністру країни Навазу Шарифу, обвинуваченому у корупції.

Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що його засудили на 10 років позбавлення волі. Обвинувачення на адресу Шаріфа були пов'язані з купівлею чотирьох елітних квартир у Лондоні. Про цю нерухомість стало відомо з так званих "панамських документів".

Після витоку цієї інформації Верховний суд Пакистану у липні 2017 року відсторонив Шаріфа з посади прем'єр-міністра країни, а Національне бюро підзвітності спільно з британськими правоохоронцями почало шукати його лондонські квартири.

Сам екс-прем'єр всі обвинувачення на свою адресу заперечує.

Нагадаємо, що 5 листопада 400 журналістів по всьому світу оприлюднили так звані "Документи райських островів". За даними розслідування, багатії сховали у податкових оазах майже 8 трильйонів євро. У скандалі засвітилися великі корпорації, зокрема, Аpple, а ще впливові бізнесмени, політики, поп-зірки, голівудські актори та навіть королева Британії.

Теги: Новини політики Панамські документи Пакистан
Джерело: 24 Канал
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