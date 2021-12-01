Оффшоры Мураевых и "подставные" лица в финотчете партии "Наши", – СМИ

Журналисты программы "Тіні" проанализировали финотчет партии Евгения Мураева "Наши".

Оказалось, что часть доноров партии не помнит, вкладывали ли туда сотни тысяч гривен. Еще часть – не смогли объяснить происхождение денег, ведь сумма взносов в разы превышала размер зарплаты. Были люди, которые признались журналистам, что имеют бизнес в России, поэтому вкладывают деньги в "Наших" потому что – цитируем – "могут себе позволить".

Кроме этого, журналисты нашли три оффшорных фирмы аффилированных с Мураевым. Они связаны с деятельностью телеканалов "Ньюзван", "Наш", Тарасом Козаком, на которого СНБО наложил санкции и ОПЗЖ.

Первая фирма – ООО "Новости 24 часа". В 2016 году Евгений Мураев внес в эту фирму около 9 миллионов гривен. Это в 17 раз больше, чем в нее внес Вадим Рабинович. Адрес компании – Полевая, 21. Это адрес телеканала "Ньюзван". Основатель и конечный бенефициарный владелец фирмы "Новости 24 часа" – Тарас Козак. Тот самый, на кого СНБО наложил санкции за содействие финансированию терроризма. До Козака контролером компании был покойный отец Евгения Мураева – Владимир. Компания "Новости 24 часа" сейчас не находится в процессе прекращения. Среди ее основателей была фирма "Демосена инвестментс ЛТД", расположенная в Лимасоле, на Кипре. Она вложила в уставный фонд "Новости 24 часа" – 41 миллион гривен.

Та же "Демосена инвестментс ЛТД" является основателем ООО "Наша Прага". Деятельность – телевизионная речь. Фигурирует в отчете политической партии "Наши". Конечная владелица "Нашей Праги" – Ольга Мураева. В "Нашу Прагу" "Демосена ЛТД" вложила 5 миллионов гривен. Адрес "Нашей Праги" Жилянская, 101-а, – это адрес телеканала "НАШ".

И третья фирма, основателем которой является кипрский оффшор, – "Наш 24". В него "Демосена" вложила более миллиона гривен. Контроллер "Наш 24" – Ольга Мураева.

21 марта 2019 года СНБО применил санкции к учредителю "Демосены инвестментс ЛТД". Согласно кипрскому реестру, директором "Демосены" является некая Елена Динтру, а секретарь – Зой Иуаной. Это вся имеющаяся в открытых источниках информация. Санкции в отношении основателя "Демосены" будут действовать до марта 22-го года. Через год после внедрения санкций фирма "Наш 24" получила разрешение на "Оборудование и технические средства для изготовления, использования и транспортировки взрывчатых материалов и изделий на их основе, комплексы для их переработки и хранения".

Сам Евгений Мураев расследование по сути не прокомментировал, обвинил журналистов в финансировании Соросом и пригрозил, что они станут участниками списка иностранных агентов, который Евгений Мураев планирует внедрить, когда придет во власть.