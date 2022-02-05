Офицер Белозерская рассказала, как застрелила 3 боевиков на войне: видео выстрелов

Военная Елена Белозерская рассказала иностранным журналистам, как в 2017 году ликвидировала сразу 3 боевиков. Офицер Вооруженных сил Украины в запасе отметила, что угрызений совести по этому поводу у нее нет.

В 2017 году Белозерская была снайпером в составе ДУК "Правый сектор" и УДА. За время войны она ликвидировала по меньшей мере 10 пророссийских боевиков.

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В одну ночь застрелила троих

Ночью перед Днем Независимости Украины Елена сидела в окопе с побратимом. Их было двое, а врагов – шестеро.

Снайпер фиксировала цель с помощью тепловизионного прицела ночного видения. На видео с устройства видно, как сначала один боевик выползает из окопа. Через двадцать секунд раздается выстрел прямо в оккупанта. Далее на кадрах появляются еще два боевика и раздаются новые выстрелы.

Смотрите видео, как военная ликвидировала боевиков:

Двое из боевиков погибли, третий – получил ранения. Белозерская не испытывает угрызений совести по этому поводу. По ее словам, вооруженный враг – это не человек, а цель, а "моральные муки по поводу убийства человека выдумали далекие от войны люди".

Ты берешься за оружие против моей страны – все, ты мишень. Если вы не ликвидируете его вовремя, он может убить вас или одного из ваших товарищей. Когда враг подползает к нашей позиции, чтобы убить меня, задумывается ли он, есть ли у меня муж, родители или дети?

– подчеркнула военная.

Свою винтовку Белозерская называет "Галей"

Несмотря на то, что в 2020 году Елену демобилизовали из морской пехоты, сегодня она вместе с мужем входит в территориальную оборону. Белозерская считает, что сейчас Россия не нападет на Украину, ведь агрессор занимается запугиванием".

В то же время в случае войны военная готова стрелять по врагам из своей винтовки "оружейник Z-10", которую называет "Галей".