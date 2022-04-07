В районе Наровли подорвалась машина пограничников. Об этом пишут белорусские СМИ, ссылаясь на свои источники.

Кстати Россия будет атаковать со стороны Беларуси, чтобы отвлекать ВСУ от Востока, – военный эксперт

Кто был в этой машине

В автомобиле якобы был подполковник КГБ Гомельской области Андрей Ревуцкий. Ранее он работал следователем в Мозыре. По словам издания, его похоронили на днях.

СМИ также писали, что в Мозыре возле здания местного КГБ проходило прощание с силовиком.

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