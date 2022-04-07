У районі Наровлі підірвалась машина прикордонників. Про це пишуть білоруські ЗМІ, посилаючись на свої джерела.
До речі Росія атакуватиме з боку Білорусі, щоб відволікати ЗСУ від Сходу, – військовий експерт
Хто був в цій машині
В авто нібито був підполковник КДБ Гомельської області Андрій Реуцький. Раніше він працював слідчим у Мозирі. За словами видання, його поховали днями.
ЗМІ також писали, що у Мозирі біля будівлі місцевого КДБ проходило прощання з силовиком.
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