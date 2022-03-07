Офицеры ФСБ просто самоустранились – еще один оккупант признался в массовом дезертирстве

Один из пленных российских оккупантов рассказал о массовых случаях дезертирства в российской армии. Даже офицеры ФСБ, прикрепленные к каждой разведывательной группе, оказались бессильными.

Об этом во время допроса СБУ рассказал пленный российский техник. Он вывозил неисправные боевые машины России с украинской территории.

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Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области. Оккупант рассказал, что видел разрушенные детские сады, жилые дома, и по ним стреляла точно российская техника с территории оккупированного Крыма. Оккупант признал, что российские военные стреляют совсем не по военным объектам. И указал на массовые случаи дезертирства в русских войсках.

Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит,

– признается пленник.

Он отметил, что перед масштабным наступлением примерно месяц назад российским военным дали подписать согласие на участие в "специальной операции". Он призвал россиян сдаваться в плен: "Не нужна нам эта война".

По словам пленника, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".

Пленный оккупант о массовом дезертирстве российских военных: видео

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