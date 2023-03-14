Снаряды в Украину, автоматы и РПГ – в Россию: офицеры оккупантов наладили продажу оружия

Военное командование оккупантов достаточно активно торгует с различными бандитскими группировками, действующими внутри России. Поэтому страна-террорист буквально захлебывается от неконтролируемого оборота стрелкового вооружения.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, с начала полномасштабного вторжения временно оккупированные территории превратились в огромный канал снабжения оружием на российский рынок. При этом иногда боеприпасы и вооружение, которые предназначались для фронта, появляются в Беларуси и даже в некоторых странах Азии.

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Фактически, Россия превратилась в центр контрабанды оружия на Востоке, хотя при этом пытается совершенно безосновательно обвинять Украину в торговле переданными цивилизованными странами единицами вооружения.

Традиции еще с Первой чеченской

Следует отметить, что кремлевские офицеры имеют давнюю историческую традицию продавать выданное армией летальное снаряжение. Даже иногда своим врагам. Укоренились такие привычки у россиян во время Первой чеченской войны, когда всевозможные генералы, полковники и офицеры низшего звена прославились сотрудничеством со своими противниками.

Так, штабные командиры за пару тысяч долларов могли передать ичкерийцами БМП, из которой затем расстреливали российских срочников. По приказу из Москвы чеченским подразделениям отправляли целые грузовики с гранатометами, пулеметами и автоматами, не особо беспокоясь о том, что из Чечни в Россию будут возвращаться цинковые гробы.

Кроме прямой торговли с представителями вражеских войск в 90-х и даже в начале 2000-х офицеры российской армии активно обеспечивали оружием бандформирования почти по всем странам СНГ. Однако больше всего "калашей" уехало именно тем, кого так ненавидело шовинистическое общество на тот момент еще ельцинской орды – выходцам с Кавказа.

С того момента прошло более 20 лет, Россия взяла под контроль Чечню, развязала ряд новых войн и застряла в Украине. Но офицеры уже путинской армии продолжают зарабатывать на смерти своих соотечественников.

Так, в середине 2022 года некоторые представители страны-оккупанта смогли переправить в Россию первые караваны грузовиков с оружием из так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того момента поставки становились регулярными и все масштабнее, а черный рынок Беларуси и самой страны-террориста буквально наполнился летальными товарами военного назначения.

Благодаря тому, что кремлевские правоохранители вообще не способны проконтролировать свои границы, а также "крышеванию" контрабанды оружия на высоком уровне, из оккупированной части Донецкой области ежемесячно вывозят сотни единиц автоматов, пулеметов, РПГ и даже переносных зенитно-ракетных комплексов.

Покупателями большей части "товара" являются выходцы с Кавказа, которые занимаются снабжением оружием бандформирований по всей России, а также и его контрабандой в соседние страны. Однако представитель террористов в ООН Василий Небензя продолжает рассказывать миру о том, "как Украина продает американское вооружение террористам".

Очень выгодный бизнес

Понятно, что о масштабах контрабанды вооружения с охваченных войной украинских регионов знают в России абсолютно все. Однако бороться с этим явлением у Путина не собираются. Ведь, во-первых, понимают тщетность всех подобных мер, а во-вторых, таким образом пытаются купить лояльность армейских офицеров. Организаторы такого бизнеса будут готовы выполнять любые приказы, чтобы продолжать набивать свои карманы долларами. Да и самому Кремлю, по большому счету, вполне выгодно поддерживать контрабанду оружия, например в Грузию, поскольку Москва очень хочет расшатывать эту страну и не давать ей развиваться. Кроме того, партии российского стрелкового оружия нелегально перевозили в Беларусь, Казахстан и даже Китай.

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Совершенно точно можно сказать, что нелегальная и бесконтрольная торговля вооружением в таком масштабе рано или поздно приведет к ужасным событиям в России и государствах, куда оно попадает. Однако для российских командиров и вообще всей верхушки гораздо важнее зарабатывать на войне. Поэтому "калаши" будут гонять через дырявые границы и дальше. К примеру, в Донецке автомат с двумя магазинами можно купить за 50–200 долларов в зависимости от его состояния. Уже в Ростове такой экземпляр будет стоить от 150 до 400 у.е, но уже с учетом того, не является ли он "грязным" (связанным с совершением преступлений). В Москве за "чистый" АК нужно отдать уже более 1,5 тысячи долларов, а за рубежом стоимость автомата может достигать и отметки в пару тысяч. Пулеметы и РПГ, разумеется, стоят гораздо дороже. Поэтому российское командование будет насыщать азиатские страны оружием и дальше.