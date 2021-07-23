Россия направила комплексную комиссию вооруженных сил России на территорию оккупированных Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила украинская разведка.

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Офицеры России присваивают деньги, предназначенные для боевиков

Украинская разведка выяснила, что командование вооруженных сил России продолжает усиленно контролировать положение дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск.

Комплексная комиссия вооруженных сил России находится на временно оккупированной территории Донбасса с начала июля. Она обнаружила:

факты присвоения кадровыми офицерами вооруженных сил России, которые занимают командные должности, значительной части средств, которые были предназначены для выплаты личному составу подразделений. То есть российские офицеры присваивали так называемые "зарплаты" боевиков;

в отдельных подразделениях оккупационных войск есть несоответствие данных учета личного состава.

Поэтому комплексная комиссия вооруженных сил России дольше задержится на оккупированной территории Донбасса.

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