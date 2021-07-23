Россия направила комплексную комиссию вооруженных сил России на территорию оккупированных Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила украинская разведка.
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Офицеры России присваивают деньги, предназначенные для боевиков
Украинская разведка выяснила, что командование вооруженных сил России продолжает усиленно контролировать положение дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск.
Комплексная комиссия вооруженных сил России находится на временно оккупированной территории Донбасса с начала июля. Она обнаружила:
- факты присвоения кадровыми офицерами вооруженных сил России, которые занимают командные должности, значительной части средств, которые были предназначены для выплаты личному составу подразделений. То есть российские офицеры присваивали так называемые "зарплаты" боевиков;
- в отдельных подразделениях оккупационных войск есть несоответствие данных учета личного состава.
Поэтому комплексная комиссия вооруженных сил России дольше задержится на оккупированной территории Донбасса.
Коротко о ситуации на востоке Украины
- За прошедшие сутки, 22 июля, пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины. Они били вблизи Водяного и поселка Пески. Стреляли из минометов 82 калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет. Наши защитники открывали огонь в ответ на дерзкие нарушения боевиков.
- Прекращение огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Его боевики нарушают чуть ли не каждый день. С тех пор в результате обстрелов оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.
- С начала войны, с апреля 2014 года, погибли 2705 украинских военных. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины. Еще 10280 наших защитников получили ранения.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пророссийские боевики активизируются на Донбассе перед Днем Независимости Украины. Тогда же стоит ожидать новых провокаций и обстрелов украинских позиций.