Росія скерувала комплексну комісію збройних сил Росії на територію окупованих Луганської та Донецької областей. Про це повідомила українська розвідка.

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Офіцери Росії привласнюють гроші, призначені для бойовиків

Українська розвідка з'ясувала, що командування збройних сил Росії продовжує посилено контролювати стан справ у з'єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Комплексна комісія збройних сил Росії перебуває на тимчасово окупованій території Донбасу з початку липня. Вона виявила:

факти привласнення кадровими офіцерами збройних сил Росії, які займають командні посади, значної частини коштів, які були призначені для виплати особовому складу підрозділів. Тобто російські офіцери привласнювали так звані "зарплати" бойовикам;

в окремих підрозділах окупаційних військ є невідповідність даних обліку особового складу.

Через це комплексна комісія збройних сил Росії довше затримається на окупованій території Донбасу.

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