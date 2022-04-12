Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул на брифинге, что правительство поддерживает переселенцев и оказывает помощь, передает 24 канал.
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Также 12 апреля правительство приняло решение о выделении 200 миллионов гривен работодателям, которые нанимают на работу переселенцев. Речь идет о выплате 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника.
По словам Шмыгаля, за разъяснениями к правительству уже обратилось более 5 тысяч работодателей.
К слову, в Украине продлили срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля. В рамках этой программы взрослые могут получить 2 тысячи гривен, а на ребенка рассчитано 3 тысячи.
Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что больше всего переселенцев в таких областях:
- Винницкой – 55 тысяч,
- Львовской – 50,5 тысячи,
- Хмельницкой – 47,4 тысячи,
- Полтавской – 46,1 тысячи,
- Закарпатской – 44 тысячи,
- Черкасской – 42 тысячи.
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