Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул на брифинге, что правительство поддерживает переселенцев и оказывает помощь, передает 24 канал.

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Также 12 апреля правительство приняло решение о выделении 200 миллионов гривен работодателям, которые нанимают на работу переселенцев. Речь идет о выплате 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника.

По словам Шмыгаля, за разъяснениями к правительству уже обратилось более 5 тысяч работодателей.

К слову, в Украине продлили срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля. В рамках этой программы взрослые могут получить 2 тысячи гривен, а на ребенка рассчитано 3 тысячи.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что больше всего переселенцев в таких областях:

Винницкой – 55 тысяч,

Львовской – 50,5 тысячи,

Хмельницкой – 47,4 тысячи,

Полтавской – 46,1 тысячи,

Закарпатской – 44 тысячи,

Черкасской – 42 тысячи.

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