Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час брифінгу, що уряд підтримує переселенців та надає допомогу, передає 24 канал.

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Також 12 квітня уряд прийняв рішення про виділення 200 мільйонів гривень роботодавцям, які наймають на роботу переселенців. Мовиться про виплату 6,5 тисячі гривень за кожного нового працівника.

За словами Шмигаля, за роз'ясненнями до уряду вже звернулося понад 5 тисяч роботодавців.

До слова, в Україні продовжили термін отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня. В межах цієї програми дорослі можуть отримати 2 тисячі гривень, а на дитину розраховано 3 тисячі.

Раніше міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що найбільше переселенців у таких областях:

Вінницькій – 55 тисяч,

Львівській – 50,5 тисяч,

Хмельницькій – 47,4 тисячі,

Полтавській – 46,1 тисячі,

Закарпатській – 44 тисячі,

Черкаській – 42 тисячі.

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