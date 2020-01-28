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      Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

      79 Читати новину українською
      Телевидение / ukranews.com

      Провайдеры спутникового телевидения в Украине закодировали спутниковый сигнал украинских телеканалов.

      Кодирование сигнала должно было состояться на неделю раньше, но было перенесено на 28 января. Такое решение обусловлено тем, что ни один официальный телевизионный оператор не может справиться с количеством обращений относительно приобретения и установки новых тюнеров. Дело в том, что старый тюнер, который принимал частоты спутниковых каналов в 2019 году, не в состоянии обрабатывать закодированный сигнал. Новый тюнер должен поддерживать систему кодирования VERIMATRIX и иметь доступ к платному контенту спутникового ТВ. Таким образом, сформированы новые параметры спутникового ТВ, которые предусматривают кодирование новых частот украинских каналов и делают невозможным мошенничество. Эти изменения не коснутся абонентов других видов телевидения, например, пользователей сервисов ТВ онлайн.

      Новости спутниковых телеканалов в Украине сообщают, что почти 4 миллиона домохозяйств пользовались услугами просмотра каналов спутникового ТВ, часть из них – бесплатно, то есть нелегально. Значительное количество пиратских просмотров не позволяет каналам Украины покупать более качественный контент, трансляция канала проходит в низком качестве, клиентский сервис не предоставляется надлежащим образом. Кодирование сигнала и, соответственно, переход на рыночную модель pay tv должны решить эти проблемы.

      Если у вас нет сигнала на спутнике, что делать? Искать выгодные альтернативы. Чтобы не обанкротиться на приобретении нового тюнера и оформлении ежемесячной абонплаты, советуем вам обратить внимание на телевидение онлайн. Существует несколько видов интернет ТВ, например, ОТТ-телевидение или IPTV украинские каналы.

      Как смотреть ТВ через Интернет?

      Для начала стоит выбрать сервис интернет-телевидения, чтобы он был не только удобным, но и недорогим и легальным. Например, Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины.

      Какие преимущества в ТВ онлайн от сервиса Ланет.TV?

      1. Удобная ТВ-программа: легко выбирать, что смотреть в прямом эфире, или же смотреть каналы онлайн в записи;
      2. Более 90 ТВ-каналов транслируются в качестве HD и Full HD;
      3. Гибкая система пакетирования 3 основных пакетов и множество мини-пакетов платного ТВ и бесплатный пакет / PROMO;
      4. Бонусная система;
      5. Возможность просмотра каналов онлайн на пяти устройствах одновременно;
      6. Родительский контроль, трансляция главных транспортных узлов Киева, клиентский сервис 24/7.

      Остается только установить приложение на ваше смарт-устройство и смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие абсолютно легально с Ланет.TV, ведь это официальный телевизионный оператор.

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      Теги: Новости Украины Интернет
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