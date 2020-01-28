Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

Провайдери супутникового телебачення в Україні закодували супутниковий сигнал українських телеканалів.

Кодування сигналу мало відбутися на тиждень раніше, але було перенесене на 28 січня. Таке рішення обумовлене тим, що жоден офіційний телевізійний оператор не може впоратись з кількістю звернень щодо придбання та інсталяції нових тюнерів. Справа в тому, що старий тюнер, який приймав частоти супутникових каналів 2019, не в змозі обробляти закодований сигнал. Новий тюнер має підтримувати систему кодування VERIMATRIX та мати доступ до платного контенту супутникового ТБ. Таким чином, сформовані нові параметри супутникового ТБ, що передбачають кодування нових частот українських каналів та унеможливлюють шахрайство. Ці зміни не торкнуться абонентів інших видів телебачення, наприклад, користувачів сервісів ТБ онлайн.

Новини супутникових телеканалів в Україні повідомляють, що майже 4 мільйони домогосподарств користувалися послугами перегляду каналів супутникового ТБ, частина з них – безкоштовно, тобто нелегально. Значна кількість піратських переглядів не дає змоги каналам України купувати більш якісний контент, трансляція каналу відбувається у низькій якості, клієнтський сервіс не надається належним чином. Кодування сигналу і, відповідно, перехід на ринкову модель pay tv повинні вирішити ці проблеми.

Якщо у вас немає сигналу на супутнику, що робити? Шукати вигідні альтернативи. Аби не збанкрутіти на придбанні нового тюнера й оформленні щомісячної абонплати, радимо вам звернути увагу на телебачення онлайн. Існує декілька видів інтернет ТБ, наприклад, ОТТ-телебачення або IPTV українські канали.

Як дивитись ТБ через Інтернет?

Спершу варто обрати сервіс інтернет-телебачення, аби він був не тільки зручним, а й недорогим і легальним. Наприклад, Ланет.TV – офіційний телевізійний оператор України.

Які є переваги в ТБ онлайн від сервісу Ланет.TV?

Зручна ТВ-програма: легко вибирати, що дивитись в прямому ефірі, або ж дивитись канали онлайн у записі; Понад 90 ТВ-каналів транслюються в якості HD та Full HD; Гнучка система пакетування: 3 основні пакети й безліч міні-пакетів платного ТБ та безкоштовний пакет /PROMO; Бонусна система; Можливість перегляду каналів онлайн на п'яти пристроях одночасно; Батьківський контроль, трансляція головних транспортних вузлів Києва, клієнтський сервіс 24/7.

Лишається тільки встановити додаток на ваш смарт-пристрій та дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші абсолютно легально з Ланет.TV, адже це офіційний телевізійний оператор.