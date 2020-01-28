19:08
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

      40 Читать новость на русском
      Телебачення / ukranews.com

      Провайдери супутникового телебачення в Україні закодували супутниковий сигнал українських телеканалів.

      Кодування сигналу мало відбутися на тиждень раніше, але було перенесене на 28 січня. Таке рішення обумовлене тим, що жоден офіційний телевізійний оператор не може впоратись з кількістю звернень щодо придбання та інсталяції нових тюнерів. Справа в тому, що старий тюнер, який приймав частоти супутникових каналів 2019, не в змозі обробляти закодований сигнал. Новий тюнер має підтримувати систему кодування VERIMATRIX та мати доступ до платного контенту супутникового ТБ. Таким чином, сформовані нові параметри супутникового ТБ, що передбачають кодування нових частот українських каналів та унеможливлюють шахрайство. Ці зміни не торкнуться абонентів інших видів телебачення, наприклад, користувачів сервісів ТБ онлайн.

      Новини супутникових телеканалів в Україні повідомляють, що майже 4 мільйони домогосподарств користувалися послугами перегляду каналів супутникового ТБ, частина з них – безкоштовно, тобто нелегально. Значна кількість піратських переглядів не дає змоги каналам України купувати більш якісний контент, трансляція каналу відбувається у низькій якості, клієнтський сервіс не надається належним чином. Кодування сигналу і, відповідно, перехід на ринкову модель pay tv повинні вирішити ці проблеми.

      Якщо у вас немає сигналу на супутнику, що робити? Шукати вигідні альтернативи. Аби не збанкрутіти на придбанні нового тюнера й оформленні щомісячної абонплати, радимо вам звернути увагу на телебачення онлайн. Існує декілька видів інтернет ТБ, наприклад, ОТТ-телебачення або IPTV українські канали.

      Як дивитись ТБ через Інтернет?

      Спершу варто обрати сервіс інтернет-телебачення, аби він був не тільки зручним, а й недорогим і легальним. Наприклад, Ланет.TV – офіційний телевізійний оператор України.

      Які є переваги в ТБ онлайн від сервісу Ланет.TV?

      1. Зручна ТВ-програма: легко вибирати, що дивитись в прямому ефірі, або ж дивитись канали онлайн у записі;
      2. Понад 90 ТВ-каналів транслюються в якості HD та Full HD;
      3. Гнучка система пакетування: 3 основні пакети й безліч міні-пакетів платного ТБ та безкоштовний пакет /PROMO;
      4. Бонусна система;
      5. Можливість перегляду каналів онлайн на п'яти пристроях одночасно;
      6. Батьківський контроль, трансляція головних транспортних вузлів Києва, клієнтський сервіс 24/7.

      Лишається тільки встановити додаток на ваш смарт-пристрій та дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші абсолютно легально з Ланет.TV, адже це офіційний телевізійний оператор.

      Кремль розкритикував слова Зеленського про Другу світову
      сьогодні
      10071
      Теги: Новини України Інтернет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Блоги 10
      сьогодні , 17:00 Фриланс та "білі" вакансії: як може змінитися закон "Про працю"
      Блоги 160
      сьогодні , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      988
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      168
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
      Юлія Девда 1408
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук