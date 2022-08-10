В Черногории официанты носят одежду с буквой Z – посольство Украины направило ноту

Официанты кафе в Черногории носят одежду с буквой Z. Речь идет о работниках заведения "Руски Бар" в Подгорице.

Посольство Украины в Черногории возмущено таким цинизмом. Ноту в органы власти страны уже послали. Пока украинская сторона ожидает реакцию.

Заметьте Здесь может быть все что угодно: эксперт о том, как балканские страны сбрасывают российское иго

Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа,

– говорится в сообщении.

Украинцев выгнали из пляжного клуба в Черногории

В соцсетях появилось возмутительное видео, как украинцев выгнали из пляжного клуба в Черногории из-за флага Украины, который повесили на шезлонг. Автор ролика заявил, что это случилось, когда поступила жалоба от россиян. Хозяин пляжного клуба вел себя грубо и толкал родителей автора видео.

Парламент Черногории наконец-то осудил агрессию россии

В конце июля парламент Черногории наконец впервые осудил агрессию россии. "За" отдали свои голоса 55 депутатов. "Против" – 18. Воздержались – 3.

Парламент страны призвал Россию:

прекратить боевые действия;

остановить акт агрессии.

Кроме того, в сообщении говорится, что Украина испытывает величайшие со времен Второй мировой войны страдания. Россия ставит под угрозу жизнь миллионов украинцев.

Заметьте – пресс-конференция Зеленского с руководством Албании и Черногории: смотрите видео