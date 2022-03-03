Об этом в эфире 24 канала сообщил глава комитета Михаил Радуцкий. По его словам, они будут использовать любой шанс, чтобы спасти жизнь гражданам.

Главное Гуманитарные коридоры и "тишина" на время эвакуации – Подоляк о переговорах между Украиной и Россией

Сейчас официальных "зеленых коридоров" нет,

– председатель комитета ВР.

"Комитет написал обращение к Красному кресту и к ВОЗ с просьбой помочь организовать "зеленые коридоры". Но, я надеюсь, что сегодняшние переговоры, в первую очередь, дадут возможность помочь людям, гражданскому населению, в тех городах, где продолжаются мощные боевые действия", – заявил Радуцкий.

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