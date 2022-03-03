Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова комітету Михайло Радуцький. За його словами, вони будуть використовувати будь-який шанс, щоб врятувати життя громадян.

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Зараз офіційних "зелених коридорів" немає,

– голова комітету ВР.

"Комітет написав звернення до Червоного хреста і до ВООЗ з проханням допомогти організувати "зелені коридори". Але, я сподіваюсь, що сьогоднішні перемовини насамперед дадуть можливість допомогти людям, цивільному населенню, в тих містах, де тривають потужні бойові дії", – заявив Радуцький.

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