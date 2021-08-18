Согласно описанию закупки через систему Prozorro, планируют приобрести 21 600 штук двухслойной туалетной бумаги. В перечне и 1 700 штук белых трехслойных рулонов.
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Кроме этого, купят чуть более тысячи белых двухслойных и 500 трехслойных бумажных полотенец. Все товары должны доставить в офис генпрокурора до 5 ноября.
Планируют также закупку тысячи пачек бумажных полотенец V-сложения и 3 100 пачек бумажных салфеток. Оплачивать товары будут после поставки.
Тендерные закупки: последние новости
- В Верховной Раде намерены купить ковров почти на миллион гривен. Известно, что в ВРУ заменят 960 метров покрытия, в то же время стоимость метра ковра оценивают в 1 026 гривен.
- На Херсонщине представители школы-сада приобрели 4 сосиски на тендере. Стоимость закупки составила 32 гривны.