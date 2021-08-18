Согласно описанию закупки через систему Prozorro, планируют приобрести 21 600 штук двухслойной туалетной бумаги. В перечне и 1 700 штук белых трехслойных рулонов.

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Кроме этого, купят чуть более тысячи белых двухслойных и 500 трехслойных бумажных полотенец. Все товары должны доставить в офис генпрокурора до 5 ноября.

Планируют также закупку тысячи пачек бумажных полотенец V-сложения и 3 100 пачек бумажных салфеток. Оплачивать товары будут после поставки.

Справка. Закон о публичных закупках начал действовать в Украине в ноябре 2015 года. Он подразумевает прозрачность при закупках товаров и услуг для нужд государства и территориальных общин. Одним из первых инструментов в этой сфере стала система Prozorro.

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