Згідно з описом закупівлі через систему Prozorro, планують придбати 21 600 штук двошарового туалетного паперу. У переліку й 1 700 штук білих тришарових рулонів.

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Окрім цього, куплять трохи більше тисячі білих двошарових і 500 тришарових паперових рушників. Усі товари мають доставити в Офіс генпрокурора до 5 листопада.

Планують також закупівлю тисячі пачок паперових рушників V-складання і 3 100 пачок паперових серветок. Оплачуватимуть товари після поставки.

Довідка. Закон про публічні закупівлі почав діяти в Україні у листопаді 2015 року. Він передбачає прозорість під час закупівель товарів і послуг для потреб держави й територіальних громад. Одним із перших інструментів у цій сфері стала система Prozorro.

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