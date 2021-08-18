Згідно з описом закупівлі через систему Prozorro, планують придбати 21 600 штук двошарового туалетного паперу. У переліку й 1 700 штук білих тришарових рулонів.
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Окрім цього, куплять трохи більше тисячі білих двошарових і 500 тришарових паперових рушників. Усі товари мають доставити в Офіс генпрокурора до 5 листопада.
Планують також закупівлю тисячі пачок паперових рушників V-складання і 3 100 пачок паперових серветок. Оплачуватимуть товари після поставки.
Тендерні закупівлі: останні новини
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