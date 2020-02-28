Офис Генпрокурора начинает переаттестацию региональных прокуратур: как она будет происходить

В понедельник, 2 марта, Офис Генерального прокурора Украины начнет переаттестацию региональных прокуратур. Участие в первом этапе переаттестации примут 3 тысячи 697 работников прокуратур из всех областей и АР Крым.

Аттестация прокуроров региональных прокуратур является новым этапом реформы прокуратуры, сообщает Офис Генпрокурора.

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В рамках реформы прокуратуры мы успешно аттестовали прокуроров ГПУ, запустили работу Офиса Генерального прокурора, идет отбор 100 новых прокуроров. Сейчас мы начинаем аттестацию прокуроров региональных прокуратур, потому что общество ожидает от прокуроров всех уровней добродетели, профессионализма и результатов – подозрений и направленных в суд дел,

– отметил генпрокурор Руслна Рябошапка.

Как будет происходить переаттестация региональных прокуратур

Переаттестация региональных прокуратур будет происходить по тому же принципу, по которому происходила переаттестация в самом Офисе Генпрокурора. Процесс будет проходить в три этапа – тесты на знание законодательства и общие способности, а также собеседование с кандидатами.

Для того, чтобы пройти в следующий этап переаттестации, прокурору необходимо будет удачно пройти предыдущий. Первый этап – тест на знание законодательства, стартует уже 2 марта, как и тест на общие способности кандидатов.

Первые два этапа продлятся до 5 марта, а третий – до 1 июня 2020 года. Для собеседований с кандидатами уже сформированы две комиссии, которые возглавили заместители генпрокурора Виктор Чумак и Виталий Касько. Всего планируется создать еще до 10 таких.

Во время последнего этапа переаттестации вместе с собеседованиями будет происходить проверка кандидатов на добродетель. Здесь будет проверяться, соответствует ли состояние семей прокуроров их доходам, а также соответствует ли поведение кандидатов профессиональной этике.



Как будет происходить переаттестация в региональных прокуратурах / Офис Генпрокурора

Коротко о переаттестации прокуроров

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис Генпрокурора не допустили более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор подчеркивал, что они адекватны, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли работники антикоррупционных органов.

В целом переаттестацию в самом Офисе Генпрокурора провалили 443 кандидата с 1083. Теперь ОГПУ ищет еще сотню прокуроров.