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      Офіс генпрокурора розпочинає переатестацію регіональних прокуратур: як вона відбуватиметься

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      Офіс Генпрокурора з 2 березня починає переатестацію в регіональних прокуратурах / фото: ОГПУ

      У понеділок, 2 березня, Офіс генерального прокурора України розпочне переатестацію регіональних прокуратур. Участь у першому етапі переатестації візьмуть 3 тисячі 697 працівників прокуратур з усіх областей та АР Крим.

      Атестація прокурорів регіональних прокуратур є новим етапом реформи прокуратури, повідомляє Офіс генпрокурора.

      Цікаво: Офіс генпрокурора шукає 100 прокурорів на посади, які звільнилися після переатестації

      У межах реформи прокуратури ми успішно атестували прокурорів ГПУ, запустили роботу Офісу Генерального прокурора, йде добір 100 нових прокурорів. Зараз ми розпочинаємо атестацію прокурорів регіональних прокуратур, бо суспільство очікує від прокурорів всіх рівнів доброчесності, професійності та результатів – підозр і скерованих до суду справ,
      – наголосив генпрокурор Руслна Рябошапка.

      Як відбуватиметься переатестація регіональних прокуратур

      Переатестація регіональних прокуратур відбуватиметься за тим же принципом, за яким відбувалася переатестація у самому Офісі генпрокурора. Процес відбуватиметься у три етапи – тести на знання законодавства і загальні здібності, а також співбесіди з кандидатами.

      Для того, щоб пройти до наступного етапу переатестації, прокурору необхідно буде вдало пройти попередній. Перший етап – тест на знання законодавства, який стартує вже 2 березня, як і тест на загальні здібності кандидатів.

      Перші два етапи триватимуть до 5 березня, а третій – до 1 червня 2020 року. Для співбесід з кандидатами вже сформовано дві комісії, які очолили заступники генпрокурора Віктор Чумак і Віталій Касько. Загалом планується створити ще до 10 таких.

      Під час останнього етапу переатестації разом зі співбесідами відбуватиметься перевірка кандидатів на доброчесність. Тут перевірятиметься, чи статки сімей прокурорів відповідають їх доходам, а також чи поведінка кандидатів відповідає професійній етиці.

      Офіс генпрокурора, переатестація
      Як відбуватиметься переатестація в регіональних прокуратурах / Офіс генпрокурора

      Коротко про переатестацію прокурорів

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

      Загалом переатестацію у самому Офісі генпрокурора провалили 443 кандидати з 1083. Тепер ОГПУ шукає ще сотню прокурорів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
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