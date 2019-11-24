У Зеленского показали, как строился мост в Станице Луганской

На линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост. Работы завершили на несколько дней раньше, чем планировали.

Видео с процессом строительства моста в Станице Луганской опубликовала пресс-служба Офиса Президента на своей странице в фейсбук.

В ОПУ сообщили, что сейчас мост уже выполняет свои функции.

Обещали – сделали. Мост в Станице Луганской — символ единства Украины. Его открыли раньше запланированного срока, и сегодня им уже пользуются местные жители,

– отмечают там.

Отметим, проектная стоимость моста – 38 миллионов гривен. Ширина путепровода – 2,5 метра. Между КПВВ и мостом запустили транспортное сообщение. Сейчас 2 электрокара и 2 автобуса осуществляют примерно 95 рейсов в сутки. Его планировали открыть 27 ноября.

Как строился мост в Станице Луганской: смотрите видео

Открытие моста в Станице Луганской: основное