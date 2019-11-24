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      У Зеленского показали, как строился мост в Станице Луганской

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      Как строили мост в Станице Луганской – видео / Официальная страница Президента Украины

      На линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост. Работы завершили на несколько дней раньше, чем планировали.

      Видео с процессом строительства моста в Станице Луганской опубликовала пресс-служба Офиса Президента на своей странице в фейсбук.

      В ОПУ сообщили, что сейчас мост уже выполняет свои функции.

      Обещали – сделали. Мост в Станице Луганской — символ единства Украины. Его открыли раньше запланированного срока, и сегодня им уже пользуются местные жители,
      – отмечают там.

      Отметим, проектная стоимость моста – 38 миллионов гривен. Ширина путепровода – 2,5 метра. Между КПВВ и мостом запустили транспортное сообщение. Сейчас 2 электрокара и 2 автобуса осуществляют примерно 95 рейсов в сутки. Его планировали открыть 27 ноября.

      Как строился мост в Станице Луганской: смотрите видео 

      Открытие моста в Станице Луганской: основное

      • После завершения разведения сил и средств в этом районе, которое состоялось 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что следующим шагом будет восстановление моста.
      • Разминирование территории возле моста завершили аж 22 августа. А причина тому – отсутствие гарантий безопасности со стороны боевиков. Кроме того, оккупанты долгое время не подпускали к мосту украинских рабочих и строителей.
      • Наконец, в начале сентября соответствующие работы все же начались. Также украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения возле моста, однако оккупанты отказались это делать.
      • До открытия моста местные жители пользовались временным деревянным мостом, который на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" окончательно возвели 4 октября. Также возле моста установили автобусные остановки.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Операция Объединенных сил Разведение войск Война на Донбассе
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