У Зеленського показали, як будувався міст у Станиці Луганській

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст. Робити завершили на кілька днів раніше, ніж планували.

Відео з процесом будівництва мосту в Станиці Луганській опублікувала пресслужба Офісу Президента на своїй фейсбук-сторінці.

В ОПУ повідомили, що наразі міст уже виконує свої функції.

Обіцяли – зробили. Міст у Станиці Луганській — символ єдності України. Його відкрили раніше запланованого терміну, і сьогодні ним уже користуються місцеві жителі,

– зазначають там.

Зазначимо, проєктна вартість мосту – 38 мільйонів гривень. Ширина шляхопроводу – 2,5 метри. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокари і 2 автобуси здійснюють приблизно 95 рейсів на добу. його планували відкрити 27 листопада.

Як будувався міст у Станиці Луганській: дивіться відео

Відкриття мосту у Станиці Луганській: основне