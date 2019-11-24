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      У Зеленського показали, як будувався міст у Станиці Луганській

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      Як будували міст у Станиці Луганській – відео / Офіційна сторінка Президента України

      На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст. Робити завершили на кілька днів раніше, ніж планували.

      Відео з процесом будівництва мосту в Станиці Луганській опублікувала пресслужба Офісу Президента на своїй фейсбук-сторінці.

      В ОПУ повідомили, що наразі міст уже виконує свої функції.

      Обіцяли – зробили. Міст у Станиці Луганській — символ єдності України. Його відкрили раніше запланованого терміну, і сьогодні ним уже користуються місцеві жителі,
      – зазначають там. 

      Зазначимо, проєктна вартість мосту – 38 мільйонів гривень. Ширина шляхопроводу – 2,5 метри. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокари і 2 автобуси здійснюють приблизно 95 рейсів на добу. його планували відкрити 27 листопада. 

      Як будувався міст у Станиці Луганській: дивіться відео 

      Відкриття мосту у Станиці Луганській: основне

      • Після завершення розведення сил і засобів у цьому районі, яке відбулося 30 червня, президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступним кроком буде відновлення мосту.
      • Розмінування території біля мосту завершили аж 22 серпня. А причина тому – відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Крім того, окупанти тривалий час не підпускали до мосту українських робітників і будівельників.
      • Зрештою, на початку вересня відповідні роботи все ж розпочалися. Також українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту, однак окупанти відмовилися це робити.
      • До відкриття мосту місцеві жителі користувалися тимчасовим деревʼяним мостом, який на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" остаточно звели 4 жовтня. Також біля мосту встановили автобусні зупинки.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Операція Об'єднаних сил Офіс Президента
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