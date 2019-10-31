Офис Президента рассекретил данные НКВД о депортации крымских татар

Офис Президента Украины рассекретил данные НКВД Советского Союза о принудительной депортации крымских татар в 1944 году. Члены ОПГ провели встречу, на которой рассекреченные документы были переданы руководству Меджлиса крымскотатарского народа.

Владимир Зеленский поручил правоохранителям собрать и максимально систематизировать информацию о геноциде крымских татар, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов.

К слову: Зеленский заявил о планах быстро вернуть из плена крымских татар

Он подчеркнул, что это лишь первый этап рассекречивания документов связанных с трагедией крымских татар. Смирнов уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, против которых применяли пытки.

Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и пищи, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими – люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали,

– заявил заместитель руководителя ОПГ.

По его словам, работа по поиску документов о депортации крымских татар будет продолжена. В частности, состоится их обобщение, сведение в исторические каталоги и доведение до общества.

Встреча Меджлиса и руководства ОПГ: смотрите фото

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил за предоставленные документы, и подчеркнул, что это уже не первый раз, когда крымские татары получают рассекреченные документы из украинских архивов. Он также сообщил, что в составе Курултая работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.

"Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом. В этих документах есть конкретные судьбы людей, есть детализация. Это волнующий момент для народа в целом", – рассказал Рефат Чубаров.

Резюмируя, Андрей Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую группу с участием экспертов Офиса Президента с целью установления исторической справедливости в этом вопросе.

Ознакомиться с документами из секретного архива НКВД о депортации крымских татар можно по ссылке.

Что известно о депортации крымских татар?Депортация крымских татар – это насильственное выдворение целого народа с территории его исторической родины, Крыма. Очередное преступление советский режим осуществил только в течение трех дней – 18-22 мая 1944 года.



По официальным данным, из Крыма в Центральную Азию были депортированы почти 200 тысяч крымских татар. Лишь в 1989 году советская власть осудила этническую чистку и позволила коренному народу вернуться в Крым.