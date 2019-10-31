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      Офіс Президента розсекретив дані НКВС про депортацію кримських татар

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      Офіс Президента передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар
      Офіс Президента передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар / фото: ОПУ

      Офіс Президента України розсекретив дані НКВС Радянського Союзу про примусову депортацію кримських татар у 1944 році. Члени ОПУ провели зустріч, на якій розсекречені документи було передано керівництву Меджлісу кримськотатарського народу.

      Володимир Зеленський доручив правоохоронцям зібрати та максимально систематизувати інформацію про геноцид кримських татар, яка є в архівах і яка досі не була оприлюднена, розповів заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.

      До слова: Зеленський заявив про плани швидко повернути з полону кримських татар

      Він підкреслив, що це лише перший етап розсекречення документів пов'язаних з трагедією кримських татар. Смирнов уточнив, що розсекречені документи датуються 1944 роком і містять інформацію про кількість людей, проти яких застосовували тортури.

      Це жахлива історія про те, як люди по 28 діб їхали без води і їжі, про жахливі умови праці. Це факти про те, яка кількість людей була просто вбита. Умови проживання взагалі важко назвати людськими – люди спали у вагонах, на сирій землі, дуже часто страждали на важкі захворювання й помирали,
      – заявив заступник керівника ОПУ.

      За його словами, роботу з пошуку документів про депортацію кримських татар буде продовжено. Зокрема, відбудеться їх узагальнення, зведення в історичні каталоги та доведення до суспільства.

      Зустріч Меджлісу та керівництва ОПУ: дивіться фото

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував за надані документи, та підкреслив, що це вже не вперше, коли кримські татари отримують розсекречені документи з українських архівів. Він також повідомив, що у складі Курултаю працює комісія з вивчення наслідків геноциду кримських татар.

      "Для нас це дуже важливо, оскільки Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом. У цих документах є конкретні долі людей, є деталізація. Це хвилюючий момент для народу в цілому" – розповів Рефат Чубаров.

      Резюмуючи, Андрій Смирнов запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу групу за участі експертів Офісу Президента з метою встановлення історичної справедливості у цьому питанні.

      Ознайомитися з документами з секретного архіву НКВС про депортацію кримських татар можна за посиланням.

      Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар – це насильницьке видворення цілого народу з території його історичної батьківщини Криму. Черговий злочин радянський режим здійснив лише впродовж трьох днів – 18-22 травня 1944 року.

      За офіційними даними, з Криму до Центральної Азії було депортовано майже 200 тисяч кримських татар. Лише у 1989 році радянська влада засудила етнічну чистку та дозволила корінному народу повернутися до Криму.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Кримські татари СРСР Новини Криму Історія Рефат Чубаров
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