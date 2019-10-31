Офіс Президента розсекретив дані НКВС про депортацію кримських татар

Офіс Президента України розсекретив дані НКВС Радянського Союзу про примусову депортацію кримських татар у 1944 році. Члени ОПУ провели зустріч, на якій розсекречені документи було передано керівництву Меджлісу кримськотатарського народу.

Володимир Зеленський доручив правоохоронцям зібрати та максимально систематизувати інформацію про геноцид кримських татар, яка є в архівах і яка досі не була оприлюднена, розповів заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.

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Він підкреслив, що це лише перший етап розсекречення документів пов'язаних з трагедією кримських татар. Смирнов уточнив, що розсекречені документи датуються 1944 роком і містять інформацію про кількість людей, проти яких застосовували тортури.

Це жахлива історія про те, як люди по 28 діб їхали без води і їжі, про жахливі умови праці. Це факти про те, яка кількість людей була просто вбита. Умови проживання взагалі важко назвати людськими – люди спали у вагонах, на сирій землі, дуже часто страждали на важкі захворювання й помирали,

– заявив заступник керівника ОПУ.

За його словами, роботу з пошуку документів про депортацію кримських татар буде продовжено. Зокрема, відбудеться їх узагальнення, зведення в історичні каталоги та доведення до суспільства.

Зустріч Меджлісу та керівництва ОПУ: дивіться фото

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував за надані документи, та підкреслив, що це вже не вперше, коли кримські татари отримують розсекречені документи з українських архівів. Він також повідомив, що у складі Курултаю працює комісія з вивчення наслідків геноциду кримських татар.

"Для нас це дуже важливо, оскільки Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом. У цих документах є конкретні долі людей, є деталізація. Це хвилюючий момент для народу в цілому" – розповів Рефат Чубаров.

Резюмуючи, Андрій Смирнов запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу групу за участі експертів Офісу Президента з метою встановлення історичної справедливості у цьому питанні.

Ознайомитися з документами з секретного архіву НКВС про депортацію кримських татар можна за посиланням.

Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар – це насильницьке видворення цілого народу з території його історичної батьківщини Криму. Черговий злочин радянський режим здійснив лише впродовж трьох днів – 18-22 травня 1944 року.



За офіційними даними, з Криму до Центральної Азії було депортовано майже 200 тисяч кримських татар. Лише у 1989 році радянська влада засудила етнічну чистку та дозволила корінному народу повернутися до Криму.