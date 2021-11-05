В Офисе Президента эмоционально отреагировали на интервью Авакова

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал недавнее интервью Арсена Авакова – экс-главы МВД. Аваков резко критиковал действующую власть и говорил о давлении от Банковой.

Подоляк назвал заявления "совершенно традиционными". В частности, отметил, что они рассчитаны на общественное "беспамятство".

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Аваков может искать новых союзников-олигархов

По словам советника главы ОП, когда кто-то долгое время находится на высокой должности, то ему потом сложно адаптироваться к другой жизни.

Это просто психология. Люди скучают по власти и возможностям, которые она дает,

– добавил он.

По мнению Подоляка, Аваков стремится вернуть власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и ищет новых союзников среди олигархов.

Мы это наблюдаем на десятках примеров. Разные "бывшие" не смогли адаптироваться к гражданской жизни без адреналина от власти. Не смогли найти такую же прибыльную активность, какой была для них политика. Именно поэтому они пытаются вернуться. Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента

Подоляк: Он мог предлагать революционные изменения

Советник Андрея Ермака отметил, что у экс-главы МИД на протяжении многих лет было очень много возможностей для изменений в Украине. В течение 5 лет без его слова не принимались важнейшие решения.

В течение 2 лет он мог предложить абсолютно любые, даже самые революционные преобразования,

– подчеркнул Подоляк.

По его наблюдениям, у Авакова было 7 лет для демонстрации того, что полиция умеет разоблачать громкие преступления. "Общество неоднократно показывало, что его не устраивает старая система. Ресурсов даже самых богатых олигархов явно не хватит, чтобы переиграть общественность", – подытожил он.

Проваленные обещания Авакова: главное

Аваков обещал в 2014 году, что бойцов "Беркута" накажут за расстрелы на Майдане. Однако многие подозреваемые не в Украине, а некоторые отпущены под домашний арест.

Когда Виктор Янукович скрылся из Украины, экс-глава МИД говорил, что правоохранители его обязательно задержат. От заявления прошло более 7 лет, а экс-президент до сих пор скрывается в России.

После изнасилования в Кагарлыкском отделении полиции Аваков пообещал, что полностью оновят состав сотрудников. Из 30 сотрудников уволили только 9 правоохранителей.

Провалы Авакова в должности главы МВД / Инфографика 24 канала