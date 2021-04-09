Люди могут быть против – их право: в ОП не видят напряжения между властью и улицей
Кирилл Тимошенко не считает, что между командой Владимира Зеленского и гражданами, которые выходят на акции протеста, существует напряжение.
Источник:НВ
Заместитель главы Офиса Президента отметил, что люди могут быть против каких-то решений, но это их право. Об этом он сообщил в интервью в программе "Вопросы здесь задаем мы".
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Какая-то часть населения может быть недовольна какими-то решениями, которые принимает власть, но что касается напряженности, чаще всего это додумано,
– сказал чиновник.
Кирилл Тимошенко добавил, что митингующие выходят на улицы по разным причинам. Однако, по его словам, нужно различать акции протеста и незаконные действия.
Погромы под Офисом Президента: что известно
- Под Офисом Президента 20 марта состоялась акция протеста в Поддержка Сергея Стерненко.
- Люди возмущены тем, что активиста приговорили к 7 годам тюрьмы за дело, к которому есть много вопросов, требовали освободить его и других политзаключенных.
- Протест начинался мирно. Впоследствии часть митингующих облила краской здание и забросала его файерами, повредив и фасад. Выбили и стекла.
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