Люди можуть бути проти – їхнє право: в ОП не бачать напруження між владою і вулицею
Кирило Тимошенко не вважає, що між командою Володимира Зеленського та громадянами, які виходять на акції протесту, існує напруження.
Джерело:НВ
Заступник глави Офісу Президента зазначив, що люди можуть бути проти якихось рішень, але це їхнє право. Про це він повідомив у інтерв'ю в програмі "Запитання тут ставимо ми".
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Якась частина населення може бути незадоволена якимись рішеннями, які приймає влада, але що стосується напруженості, найчастіше це додумано,
– сказав чиновник.
Кирило Тимошенко додав, що мітингувальники виходять на вулиці з різних причин. Однак, за його словами, потрібно розрізняти акції протесту та незаконні дії.
Погроми під Офісом Президента: що відомо
- Під Офісом Президента 20 березня відбулася акція протесту на підтримку Сергія Стерненка.
- Люди обурені тим, що активіста засудили до 7 років в'язниці через справу, до якої є багато питань, вимагали звільнити його та інших політв'язнів.
- Протест починався мирно. Згодом частина мітингувальників облила фарбою будівлю та закидала її фаєрами, пошкодивши й фасад. Вибили й шибки.
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