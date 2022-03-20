Как заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, из этой артиллерии враг стреляет по мирным украинским городам.

Важно Моральная ответственность, – ОП о плане "Маршала 2.0" для Украины

Подоляк подчеркнул, что артиллерия, которую использует Россия, более разрушительна.

25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион",

– сказал Подоляк.

Также, по словам Подоляка, Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ. Отметим, что членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика и Таджикистан. Как известно, 2 первых уже засветились в преступных действиях против Украины.

Что такое гиперзвуковые ракеты Речь идет об авиационном комплексе с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой – "Кинжал". Он создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее в ВСУ рассказали, что Россия с начала открытого нападения обстреливала Украину из "Искандеров" и "Калибров". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивает, что это вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права.

Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях оккупантов: смотрите видео